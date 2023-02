Assista: Homem é jogado de dentro de carro e assassinado a tiros em Manaus

Redação AM POST

Um homem, até o momento não identificado, foi assassinado a trios na tarde desta sexta-feira (17) no beco F, bairro Ouro Verde, na zona Leste de Manaus.

De acordo com informações de testemunhas, a vítima foi jogada de dentro de um carro e executada a tiros no local. As mãos do homem estão amarradas.

Equipe do Instituto Médico Legal (IML) está no local fazendo a remoção do corpo e a Polícia Civil deve investigar o caso.

