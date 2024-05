Assista: Homem é morto a tiros em clínica de fisioterapia

Um crime chocante foi registrado por câmeras de segurança na última segunda-feira (13), no centro de Arapiraca, Alagoas, quando um homem identificado como Isaías Vieira da Silva foi brutalmente executado a tiros dentro de uma clínica de fisioterapia.

As imagens mostram o momento em que o suspeito entra na clínica vestindo calça escura e camisa de mangas compridas, carregando um pacote nas mãos. Ele passa pela recepção e para em frente à vítima, que estava sentada e utilizando o celular. Sem demonstrar qualquer indício de hostilidade, o suspeito parece mexer no celular enquanto espera o momento certo.

Assim que Isaías se levanta para deixar a clínica, o suspeito se aproxima, retira uma arma do pacote que carregava e aponta diretamente para a cabeça da vítima, disparando vários tiros à queima-roupa. Infelizmente, Isaías não resistiu aos ferimentos e faleceu no local.

A polícia revelou que Isaías Vieira da Silva era profissional da área de segurança privada e estava realizando tratamento fisioterápico na clínica em decorrência de um atentado ocorrido aproximadamente um mês antes, no qual ele foi ferido na perna.

Ao ser revistado, foi encontrado um revólver calibre 32 com seis munições com a vítima, além de outras três munições na bolsa que carregava no momento do assassinato. A Delegacia de Homicídios de Arapiraca está investigando o caso e divulgou imagens do assassino capturadas pelas câmeras de segurança antes do crime.

O motivo e a identidade do suspeito ainda não foram esclarecidos.

Homem é morto a tiros em clínica de fisioterapia

