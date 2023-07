Um homem, identificado como Leilson Santos da Silva, de 32 anos, foi preso nesta quinta-feira (13), suspeito de tentar matar a própria companheira, de 39 anos. A prisão ocorreu no bairro Compensa, zona oeste de Manaus.

De acordo com a delegada Kelene Passos, titular da Delegacia Especializada em Crimes contra a Mulher (DECCM) sul/oeste, o fato criminoso ocorreu no dia 26 de junho deste ano, por volta das 5h, na rua do Quarentão, naquele mesmo bairro.

“A mulher foi agredida fisicamente no rosto e no abdômen e, após o ocorrido, o autor levou a vítima para uma unidade hospitalar particular, alegando aos familiares dela que a mesma havia sofrido um acidente de motocicleta. Entretanto, os médicos informaram à família que provavelmente as lesões não seriam em virtude de uma queda e, sim, de agressões físicas”, relatou.

Conforme a delegada, diante disso, o irmão da vítima procurou a delegacia e registrou um Boletim de Ocorrência (BO), momento em que as investigações foram iniciadas e foi solicitada à Justiça a prisão preventiva do indivíduo, tendo sido cumprida nesta quinta-feira.

O autor responderá por tentativa de feminicídio no âmbito da violência doméstica e ficará à disposição do Poder Judiciário.

Redação AM POST