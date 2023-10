Assista: homem é preso por manter ilegalmente quelônios escondidos em porão de embarcação em Manaus

Manaus/AM – Após denúncia anônima, um homem não identificado foi preso, neste domingo (1º), com nove quelônios de procedência ilegal, escondidos no porão da embarcação, atracada no porto do bairro São Raimundo, zona oeste de Manaus.

De acordo com informações do Batalhão Ambiental, após receber uma denúncia anônima informando que em uma embarcação atracada no porto, haviam quelônios de procedência ilegal, a equipe se deslocou até o local e apreendeu nove quelônios escondidos no porão da embarcação.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O homem que levava os animais foi preso e encaminhado para o 19º Distrito Integrado de Polícia Civil (DIP).

O Batalhão Ambiental orienta a população que matar, perseguir, caçar, apanhar, utilizar espécimes da fauna silvestre sem a devida autorização do órgão competente, configura crime ambiental, sujeitando seu(s) autor(es) às penalidades previstas na lei.

Redação AM POST