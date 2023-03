Assista: homem é preso suspeito de matar idoso de 60 anos em Manaus

Redação AM POST

Adimilson Nunes Galdino, de 43 anos, foi preso neste final de semana, apontado como autor da morte do idoso Paulo Roberto de Oliveira, de 60 anos, no dia 20 de março deste ano, no bairro Terra Nova, na zona norte de Manaus.

Segundo a Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), a vítima era uma pessoa com deficiência e o suspeito simulou suicídio para tentar despistar a autoria do crime. Paulo foi encontrado enforcado, em sua residência.

A prisão de Ademilson foi efetuada pela Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da Delegacia Especializada de Homicídios e Sequestros (DEHS).

De acordo com o delegado, Ricardo Cunha, titular da DEHS, a motivação seria uma suposta desavença entre o autor e a vítima. Admilson e a ex-companheira prestavam serviços na residência do idoso, entretanto, o indivíduo foi mandado embora e a mulher continuou trabalhando como empregada doméstica. Neste tempo, a mulher e Paulo tiveram um envolvimento amoroso e Adimilson ficou revoltado.

Ricardo Cunha explicou, ainda, que o infrator tentou contra a vida da vítima em 2021, ocasião em que Paulo foi lesionado com mais de 70 golpes da arma branca. Em 2022, o autor tentou entrar na casa do idoso, para consumar um novo crime, entretanto, não conseguiu.

Ao ser preso, o homem confessou que seria ele nas filmagens registradas pelas câmeras no local do fato, entretanto, alegou não record dos detalhes do crime, em virtude de estar sob efeito de entopercentes.

