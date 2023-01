Assista: Homem executado no Campo do Teixeirão era traficante em Manaus, diz polícia

Redação AM POST*

Felipe Kleiser da Costa, 30, mais conhecido como “Mapará”, estava cobrando pênalti quando foi morto a tiros no fim da tarde deste domingo (22), durante partida do “Peladão”, no Campo do Teixeirão, bairro Jorge Teixeira, zona Leste de Manaus.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

De acordo com o tenente-coronel Márcio Leite, comandante da Comando de Policiamento de Área Leste (CPA LESTE), Felipe era um traficante conhecido, com passagens pela polícia por tráfico de drogas, homicídios e porte ilegal de arma de fogo e teria trocado uma organização criminosa que atua na área do Campo do Teixeirão por um grupo rival. Ele morreu na hora, ao ser baleado dentro do campo de futebol pelos criminosos.

“Esse ex-integrante, ontem, foi participar de um jogo de futebol, em uma área comandada por esse grupo criminoso, e os “olheiros” [como são chamados os observadores ligados aos tráfico] perceberam a participação dele. Informaram para as lideranças [da facção], que decretaram que ele fosse executado”, explicou o comandante da CPA Leste.

Segundo o tenente, os suspeitos de participar do ataque já foram identificados e estão sendo procurados. A polícia também já tem o nome do mandante, e descobriu que todos os envolvidos já tem passagem pela polícia.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Cinco pessoas foram baleadas no tiroteio, três morreram. Uma delas continua internada no Hospital e Pronto Socorro Platão Araújo.

Assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE