Assista: Homem nu persegue e esfaqueia vizinho idoso e fere a própria irmã dentro de condomínio

Um homem de 37 anos, que não teve o nome divulgado, foi preso em flagrante por tentativa de homicídio após esfaquear dois vizinhos e a própria irmã dentro de um condomínio em Cubatão (SP).

Ele discutia com a irmã pela janela do apartamento quando pegou uma faca e desceu as escadas do prédio a ameaçando de morte. Ele parou no andar abaixo do dele, esfaqueou um vizinho de 62 anos e desceu o resto das escadas atrás da mulher.

Câmeras de segurança flagraram o momento em que o homem persegue sua irmã, que está acompanhada do marido e tenta se proteger. Ela chega a subir uma escada tentando fugir dele, mas é esfaqueada antes do suspeito ser contido.

O vizinho, esfaqueado na cabeça, está internado em estado grave em um hospital do município. A segunda vítima não corre risco de morte.

Redação AM POST*