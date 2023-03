Assista: Homem pelado é preso por invadir padaria e agarrar funcionária

Um homem de 26 anos foi preso depois de invadir um padaria nu e agarrar uma funcionária do estabelecimento em Linhares, no Norte do Espírito Santo. O caso foi registrado por câmeras de segurança (veja no vídeo acima) no dia 11 de março e divulgado nesta quinta (16).

Nas imagens, o homem, identificado como Yuri Lourenço de Souza Campos, aparece do lado de fora da padaria, por volta de 16h42, e entra correndo no estabelecimento. Assustadas, as funcionárias saem do local.

Em seguida, o suspeito entra dentro da câmara fria da padaria.

Alguns minutos depois, às 16h50, ele sai do estabelecimento, agarra uma funcionária e os dois caem no chão.

Uma outra mulher tenta ajudar e bate no homem com uma vassoura. Outras pessoas se aproximam e conseguem deter o homem nu.

De acordo com a Polícia Militar (PM), o suspeito estava sujo de urina e fezes quando invadiu a padaria e, durante o tempo que ficou na câmara fria, revirou os alimentos.

Antes, segundo a PM, ele também teria invadido uma funerária da região, onde chutou os vidros e quebrou uma porta.

A Polícia Civil informou que Yuri foi conduzido até a Delegacia Regional de Linhares, onde assinou um termo circunstanciado (TC) por dano ao patrimônio e foi liberado após assumir o compromisso de comparecer em juízo quando solicitado.

