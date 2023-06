Assista: homem suspeito de assaltar professor é preso em Manaus

Um homem, identificado como Emerson Alves da Cunha, foi preso, nesta terça-feira (27), suspeito de assaltar um professor, no dia 13 de junho, em frente à Escola Estadual de Tempo Integral (EETI), Altair Severiano Nunes, localizado no bairro do Parque Dez, zona Centro-Sul de Manaus.

De acordo com a polícia, ele foi detido durante operação policial conjunta com a Núcleo de Inteligência em Segurança Escolar (Nise), e a Polícia Civil, por meio do 23º Distrito Integrado de Polícia (DIP) e o Departamento de Inteligência de Polícia Judiciária (DIPJ).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Emerson já possuía passagem pela polícia por outros crimes.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Polícia cumpre mandado e prende suspeito em assalto em frente à escola em Manaus Posted by AM POST on Wednesday, June 28, 2023 CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Redação AM POST