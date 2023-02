Assista: Homem tortura companheira e diz: “isso que acontece com mulher de bandido”

Redação AM POST

Um homem identificado como André Fonseca de Souza, foi preso no último domingo (12), acusado de torturar, agredir e cortar o cabelo da esposa. Toda a ação criminosa foi gravada e divulgada nas redes sociais. O caso aconteceu em uma vila na periferia do bairro do Utinga, em Belém.

Nas imagens, a vítima aparece chorando, com a roupa suja de sangue, tendo os cabelos cortados com muita violência pelo marido com um facão. Em outro momento do vídeo, o agressor, que usa uma camisa da escola estadual Cordeiro de Farias, localizada em Belém, xinga a vítima e faz várias ameaças contra ela.

“Tem que respeitar, não sou moleque, sou homem e sou bandido. É isso que acontece com mulher de bandido, entendeu? Agora o cara vai ficar com ela assim”, diz ele.

A pessoa que filma a agressão chega a interferir na violência, mas é também ameaçada.

Após ser capturado, ele confessou o crime e justificou dizendo que as agressões contra a esposa foi motivada por ciúmes e que o ato violento era para servir de lição para outras mulheres do bairro.

Homem tortura companheira e corta cabelo com facão em Belém pic.twitter.com/jusTYNHXt5

Em nota, a Polícia Civil do Pará disse que, por meio da DAV (Diretoria de Atendimento a Grupos Vulneráveis) e Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher), acolheu a vítima após as agressões. Familiares da vítima explicaram aos agentes que a mulher saiu do bairro após as agressões com destino ao interior do estado.

Depois de ser encontrada, a mulher foi ouvida e encaminhada para fazer exames complementares de saúde. A polícia ainda ofereceu uma vaga em um abrigo estadual, onde está disponível acolhimento multiprofissional.

A delegada titular da DAV Ariane Melo Rodrigues apontou que “este é um caso típico que circulou nas redes sociais, chegando até a polícia que iniciou as diligências”. “Mas nós temos os nossos canais oficiais de denúncia, que podem e devem ser usados em casos como esse”, explicou a delegada.