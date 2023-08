Assista: jovem filma masturbação e diz que vai atrás de criancinhas

Um vídeo que circulou em aplicativos de mensagens nesta terça-feira (1º), mostra um jovem se masturbando e dizendo isso que é resultado de tanta pornografia infantil. O homem ainda diz que agora precisa ir atrás de criancinha.

Nas imagens é possível ver que o jovem está nu, deitado em uma cama, enquanto se masturba e narra porque está fazendo isso.

“Depois que comecei a assistir pornografia infantil não parei mais. Já tô há anos nessa [email protected] Agora, o próximo passo é estuprar crianças, tá ligado? É ir atrás de molequinho, de menininha pra passar essa p*#@ gostosa”, diz o homem.

De acordo com publicação do Ministério Público Federal (MPF), a pedofilia está entre as doenças classificadas pela Organização Mundial de Saúde (OMS) entre os transtornos da preferência sexual. Pedófilos são pessoas adultas (homens e mulheres) que têm preferência sexual por crianças – meninas ou meninos – do mesmo sexo ou de sexo diferente, geralmente pré-púberes (que ainda não atingiram a puberdade) ou no início da puberdade, de acordo com a OMS.

O código penal considera crime a relação sexual ou ato libidinoso (todo ato de satisfação do desejo, ou apetite sexual da pessoa) praticado por adulto com criança ou adolescente menor de 14 anos. Conforme o artigo 241-B do ECA é considerado crime, inclusive, o ato de “adquirir, possuir ou armazenar, por qualquer meio, fotografia, vídeo ou outra forma de registro que contenha cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente.”

Denúncias

Ligue para o número 100, do Disque Denúncia Nacional, subordinado à Secretaria de Direitos Humanos do Ministério da Justiça. A ligação é gratuita e o serviço funciona diariamente das 8h às 22h, inclusive nos finais de semana e feriados. As denúncias recebidas são analisadas e encaminhadas aos órgãos de defesa e responsabilização, num prazo de 24h. É possível também enviar uma mensagem para a Secretaria Especial dos Direitos Humanos no e-mail: [email protected]

Redação AM POST