Assista: Ladrão tenta furtar mercearia e fica entalado só de cueca em janela durante horas

Um homem, que não teve o nome divulgado, foi preso após ser flagrado entalado em janela depois de tentar furtar mercearia na cidade de Senador Amaral (MG), na madrugada dessa terça-feira (23).

De acordo com a polícia, após conseguir abrir uma fresta na janela do estabelecimento, o homem que estava trajando só uma cueca na parte de baixo, projetou o corpo para o interior da mercearia e ficou entalado.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ele ficou preso na janela por algumas horas e depois do dia clarear, às 9h, o dono do comércio chegou e encontrou o invasor pendurado com as nádegas para o ar, tremendo de frio. O empresário acionou a polícia que retirou o homem da janela com ajuda de pessoas que passavam pelo local. Um dos populares chegou a levar uma calça para vestir o ladrão.

Os policiais o encaminharam para um unidade de saúde para receber atendimento médico e em seguida para delegacia, onde a ocorrência de tentativa de furto foi registrada.

Redação AM POST*