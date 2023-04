Assista: Mãe morre após colidir com ônibus e cair dentro de bueiro em Manaus

Redação AM POST

Nesta terça-feira, 11, foi divulgado nas redes sociais um vídeo que mostra o momento do acidente que matou Telma Dias dos Santos, de 49 anos, após colidir com ônibus e cair dentro de um bueiro sem tampa. O caso aconteceu no cruzamento das ruas 3 e rua G, na comunidade Mundo Novo, no bairro de Flores, na Zona Norte de Manaus.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Nas imagens é possível ver o ônibus passando pela rua G sem reduzir a velocidade ao passar pelo cruzamento, momento em que atinge a moto em que estava Telma e o filho, Elbert, que ficou gravemente ferido. A mulher estava garupa e foi arremessada, por cerca de 5 metros, para dentro de um bueiro, onde morreu.

O filho de Telma ficou jogado na rua e foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de urgência (Samu), em estado grave. Ele foi encaminhado ao Hospital e Pronto-Socorro Platão Araújo, na zona leste de Manaus.

O motorista do caminhão não fugiu do local e foi levado para 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP). As responsabilidades do acidente ainda estão sendo apuradas.