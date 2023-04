Assista: Membros de facção realizam ataque contra alvo dentro de igreja evangélica durante culto e deixam mortos e feridos

Redação AM POST*

Fieis de uma igreja evangélica do município de Santana, no Amapá, viveram momentos durante culto na noite deste domingo (9), após membros de uma facção criminosa promoverem ataque a rival dentro do templo religioso deixando três mortos e pelo menos cinco feridos — incluindo uma criança de 3 anos, que levou dois tiros dentro de uma igreja e está internada em estado grave.

Um dos alvos dos criminosos, Denilson de Jesus Cardoso da Silva, de 39 anos, com passagem na polícia por roubo, morreu no local. Outro baleado, identificado como Vinícius Ferreira de Souza, foi atingido cinco vezes e foi socorrido ao hospital. Um adolescente de 16 anos foi atingido de raspão nas costas e uma menina de apenas 3 anos foi baleada no tórax e no pé.

No Amapá, ataque à Igreja deixa dois mortos e uma criança ferida durante culto de Páscoa Vídeos registraram desespero de fiéis, após um ataque à Igreja em Santana em plena Páscoa. A ação criminosa deixou dois homens mortos e uma criança ferida. Os atiradores seriam faccionados pic.twitter.com/34ITnyAbnA — Portal Amapa (@portalamapaAP) April 10, 2023

Ataque em Igreja na cidade de Santana no Amapá, em pleno culto de domingo, bandidos encapuzados atingiram dois homens e uma criança. Sangue sendo derramado no domingo de Páscoa!https://t.co/JPYq4lvQGu pic.twitter.com/nfhAPjPSbH — Liana Zurc (@LianaZurc) April 10, 2023

“Trata-se de mais um confronto entre criminosos rivais. Foi um ataque visando atingir dois integrantes de um grupo criminoso que atua em Santana e Macapá. Infelizmente, além dos dois que eram alvos, duas pessoas foram atingidas, inclusive uma criança, que se encontra em estado grave”, comentou o secretário de Segurança, José Neto.

Em nota, o Hospital da Criança e do Adolescente (HCA) informou que a criança de 3 anos segue na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI), e recebe todo o acompanhamento da equipe técnica, assim como seus familiares. A outra vítima recebeu cuidados médicos e foi liberada em seguida.

As imagens correram as redes sociais e mostram o desespero de quem estava presente no culto no momento do ataque. Mas o terror não acabaria ali. Poucas horas depois, criminosos da facção à qual os dois alvos pertenciam resolveu promover uma retaliação na Área Portuária da cidade. Mais sangue foi derramado.

Testemunhas afirmam que, eram por volta das 22h40, quando um carro vermelho disparou várias vezes contra um grupo de pessoas, que seriam pertencentes à facção rival. Dois homens morreram e outros dois ficaram feridos. Um deles cumpria regime aberto, condenado pro roubo.