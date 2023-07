O mototaxista Paulo Diniz Mendonça Henrique, 47, que estava desaparecido desde a última sexta-feira (21), foi encontrado por colegas de trabalho, em uma cova rasa, no ramal do Biola, no município de Itapiranga (a 227 quilômetros de Manaus).

Um vídeo compartilhado nas redes sociais, mostra o momento em que mototaxistas desenterram Paulo Diniz. A vítima estava desaparecida desde o última sexta-feira (21).

Conforme o Boletim de Ocorrência (BO), Paulo trabalhava como mototaxista e no dia do fato, comunicou à esposa que faria uma corrida naquela localidade. Desde então, os familiares não tiveram mais notícias sobre o seu paradeiro.

Na tarde desta terça-feira, colegas de profissão de Paulo encontraram seu corpo enterrado em uma cova rasa. Não há informações sobre a motivação do crime.

Testemunhas que estiveram no local, afirmaram que a moto de Paulo não estava mais no ramal. A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), deve investigar o caso.

Assista: mototaxista desaparecido é encontrado em cova rasa no AM pic.twitter.com/aGYHWSsSRZ — AM POST (@portalampost) July 25, 2023

