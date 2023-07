Assista: Mulher é torturada e mantida em cárcere por supostos policiais em Manaus

Uma mulher, não identificada, foi torturada e mantida em cárcere por policiais militares na última quarta-feira (12), dentro de uma distribuidora de bebidas localizada no bairro Educandos, na zona sul de Manaus.

Em relato, a vítima contou que os policiais chegaram em dois carros descaracterizados sendo uma S-10 e um Ônix branco com placas frias, armados com fuzis.

Na ocasião, eles arrombaram o gradil da comércio que funciona na casa da mulher, procurando pelo namorado dela, identificado apenas como Janderson. Na ocasião, eles afirmaram que o homem havia sido denunciado por tráfico de drogas.

“Mesmo dizendo que só abriria a porta na presença do meu advogado, eles invadiram a casa, me agrediram com tapas, socos e coronhadas na minha cabeça querendo saber onde estava meu namorado”, disse a mulher.

De acordo Vilson Filho Benayon, o advogado de defesa da vítima, os policiais se identificaram como membros da Secretaria Executiva Adjunta de Operações (Seaop) da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) e não portavam mandado judicial para entrar no local.

“Eles são da Secretaria de Segurança e são policiais descaracterizados. No depoimento do policial condutor, ele diz que eles são da Seaop e que estavam em operação e receberam denúncia anônima e foram lá. Dizem ainda que chegando lá, o namorado viu a viatura e saiu correndo, mas como ele viu a viatura se ela é descaracterizada? (…) Eles não tinham mandado de prisão para entrar na residência”, ressalta.

Após a entrada dos policiais, a mulher foi algemada, torturada e teve a casa e o comércio revirados e destruídos. Ela sofreu várias coronhadas e teve a cabeça batida contra a parede. As agressões provocaram lacerações na vítima, um vídeo mostra a mulher algemada com as mãos para trás, enquanto ela é indagada pelos policiais que procuravam Janderson.

“Ela foi torturada e mantida em cárcere por quase 40 minutos, eles danificaram o local (…) Os policiais falaram que ela caiu de cabeça, mas é mentira. Se ela tivesse caído de cabeça, porque a marca de sangue estaria em todo o corredor e parede do estabelecimento? Tinha um rasgo na cabeça dela”, destaca o advogado.

Janderson não foi encontrado, e segundo o advogado, não havia drogas ou arma no local, mas ao chegar na delegacia, uma pistola, seis celulares, balanças de precisão e drogas foram apresentadas como sendo da mulher.

“Apresentaram uma pistola, a quantidade de celulares que aprenderam, sendo que no vídeo ela está apenas com o celular dela na mão. Apareceram seis celulares lá (na delegacia), várias balanças, drogas, uma coisa absurda”, disse Vilson.

A vítima permanece presa, apesar de ser réu primária. O caso foi denunciado ao Ministério Público do Amazonas (MP-AM) e no Vilson vai oficializar ao Comitê Estadual de Combate à tortura e a Comissão de Direitos Humanos da OAB/AM pedido para que possam apurar o caso.

Redação AM POST

Vídeos mostram polícias invadido distribuidora de mulher torturada em Manaus pic.twitter.com/LVnXIBofFX — AM POST (@portalampost) July 17, 2023