Um casal de criminosos foi flagrado roubando um caminhão que estava carregado com garrafões de água no último domingo (16), numa rua do bairro São Diogo I, na Serra do Espirito Santo. A mulher foi flagrada fazendo xixi no meio da rua enquanto o comparsa faz o furto.

De acordo com informações da Polícia Militar, o casal estava de carro e primeiro passou pela rua observando o veículo-alvo e o movimento na via. Após alguns minutos, os dois retornaram e estacionaram o carro próximo ao caminhão. Logo em seguida, o homem saiu do carro e conseguiu abrir a porta do caminhão, ligando o motor. No entanto, rapidamente retornou para onde estava a mulher.

O carro com os criminoso só retornou aproximadamente três horas depois para a rua. Pelas imagens é possível ver que, nesse momento, a mulher estaciona o carro alguns metros à frente e o comparsa desce do veículo, entra no caminhão e foge com ele. Nesse momento é que a mulher sai do carro, abaixa a roupa e urina no meio da rua, olhando para os lados e usando a porta do veículo para se esconder.

Em entrevista para a TV Vitória/Record TV, o proprietário do caminhão contou que estava em casa dormindo quando o furto aconteceu e só percebeu a ação pela manhã. Ainda segundo o motorista, o caminhão possui rastreador que foi desinstalado depois de 5 horas pelos criminosos.

O motorista revelou que usa o caminhão para trabalhar, fazendo entregas de garrafões de água. O veículo, inclusive, estava carregado quando foi roubado.

Um boletim de ocorrência foi registrado. O caminhão é branca com placa MTQ-6923. Em nota, a Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Furtos e Roubos de Veículos (DFRV) e o caminhão ainda não foi recuperado.

Assista: mulher faz ‘pausa’ para fazer xixi enquanto comparsa furta caminhão pic.twitter.com/tjFSPXrkRi CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE — AM POST (@portalampost) July 28, 2023

Redação AM POST