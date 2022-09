Assista o momento da execução de mulheres dentro de loja em Manaus

Redação AM POST

Vanessa Araújo Carvalho, de 40 anos, e Janea Simplício de Carvalho, de 50 anos foram assassinadas no último sábado (10) dentro de uma loja localizada na rua Belo Horizonte, do bairro da Compensa, na Zona Oeste de Manaus. Câmeras de seguranças registraram o momento do crime.

De acordo com as imagens, as vítimas lanchando na companhia de um homem e uma idosa, quando dois pistoleiros invadiram a loja e já foram direto aos alvos atirando. Uma das vítimas ainda tentou se esconder mas foi alcançada e morta.

Os dois criminosos fugiram em uma motocicleta sem serem identificados. Conforme testemunhas uma pessoa foi atingida por bala perdida do lado de fora da loja.

A motivação do crime ainda é desconhecida e a Polícia Civil está investigando o caso.

