Assista: pai é preso por matar as filhas carbonizadas após descobrir traição da esposa

O motorista de aplicativo, Ramon de Souza Pereira, suspeito de matar a facadas e carbonizar os corpos das filhas de 4 e 8 anos, foi preso nesta terça-feira (23), pela Guarda Civil Metropolitana (GCM) de Goiânia. Ele foi detido em Santo Antônio de Goiás (GO), cidade da região metropolitana da capital.

De acordo com a polícia, ele estava foragido desde o sequestro e assassinato de suas filhas, que aconteceu nesta segunda-feira (22). As apurações iniciais apontam que o homem teria informado que mataria as crianças, em vingança contra uma suposta traição da mãe delas.

Segundo foi apurado até agora, Ramon buscou as filhas na escola e fugiu. O carro em que ele estava foi encontrado carbonizado e com os dois corpos dentro. Nesta terça, o pai foi encontrado na mesma região onde incendiou o carro com as filhas dentro, próximo à GO 462, de acordo com a GCM.

Conforme o delegado que investiga o caso, Humberto Teófilo, as crianças chegaram a pedir para que não fossem mortas: “Não faz isso”. O pedido foi mostrado à corporação pelo avô das crianças, que gravou uma ligação com o pai das meninas.

Teófilo relatou que os avós das vítimas estavam desesperados quando pediram ajuda para a polícia. Ainda segundo o investigador, Ramon agrediu a esposa após saber da suposta traição. No dia do crime, ele pegou o carro da mulher, buscou as meninas na escola e não voltou para casa.

