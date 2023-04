Assista: passageiro se recusa a pagar passagem de ônibus e dá chutes e socos em motorista

Um motorista de ônibus perdeu o controle do veículo após ser agredido na cabeça por um homem que não quis pagar a passagem, enquanto trafegava na BR-101, próximo ao bairro da Guabiraba, na Zona Norte do Recife.

Segundo informações de colegas do motorista, ele reclamou com um passageiro que pulou a catraca do ônibus para não pagar a viagem.

O suspeito, mesmo com o veículo em movimento, voltou para a frente do ônibus e agrediu o condutor na cabeça. Após a violência, o motorista desmaiou e bateu o veículo no acostamento da BR-101.

O ônibus pertence à empresa Transcol e operava a linha 948 (Arthur Lundgren 2/TI Macaxeira).

Segundo o Consórcio Recife – formado pelas empresas Pedrosa e Transcol – o motorista foi levado para a UPA de Igarassu, onde passou por exames, e passa bem.

O consórcio também informou que as câmeras de segurança do veículo serão entregues à polícia para auxiliar nas investigações e na identificação do agressor.

Sindicato diz que insegurança é rotina

O presidente do Sindicato dos Rodoviários do Recife, Aldo Lima, disse que a agressão registrada nesta quarta (5) tem feito parte da rotina dos motoristas de ônibus no Grande Recife.

“É mais um fato para a gente cobrar do estado, de quem tem competência de garantir mais segurança. Estamos vivendo uma situação de uma cultura de violência e agressão aos motoristas de ônibus”, denunciou, em entrevista ao g1.

O sindicato organizou um protesto ao lado da Integração da Macaxeira – na Zona Norte do Recife (sentido BR/Terminal da Macaxeira), iniciado no início da noite desta quarta (5), com paralisação do trânsito, para denunciar a situação enfrentada pela categoria.

“Os motoristas agora trabalham sozinhos nos ônibus. Não tem mais a função do cobrador. A gente está denunciando o vandalismo e a insegurança que os trabalhadores estão vivendo”, falou Aldo Lima.

Nos meses de janeiro e fevereiro de 2023, segundo informações da Polícia Militar, aconteceram 91 roubos a ônibus no Grande Recife.

