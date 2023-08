O pastor Moisés de Jesus da Silva, suspeito de ter desarmado e matado o vigilante Ronildo da Silva Ferreira, 35, se entregou à polícia, nesta quarta-feira (16), em Manaus. O crime aconteceu na madrugada do dia 16 de julho, em um posto de combustíveis, na Avenida Cosme Ferreira, bairro Aleixo, zona centro-sul da cidade.

O homem se entregou à Delegacia Especializada De Roubos, Furtos e Defraudações (DERFD). No dia do crime, policiais da 16ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) atenderam a ocorrência. De acordo com as informações, o suspeito chegou ao local se passando por um cliente, entrou em uma loja de conveniência e em seguida, abordou o vigilante. Moisés desarmou Ronildo e efetuou os disparos contra ele.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Moisés estava vestido com um macacão azul de uma empresa hospitalar no momento do assalto em uma motocicleta. Em seguida, ele perdeu a chave da moto e acabou assaltando outro veículo de um casal que passava no local.

O vigilante chegou a ser socorrido e encaminhado para o Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio, na zona Leste de Manaus, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

Assista: pastor suspeito de desarmar e matar vigilante é preso após se entregar a polícia em Manaus pic.twitter.com/qPAsnxmNtE CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE — AM POST (@portalampost) August 16, 2023

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Redação AM POST