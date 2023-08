A Polícia Federal juntamente com o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público do Amazonas (MPAM), deflagrou uma operação na manhã desta terça-feira-feira (29) no Condomínio Mundi Resort, situado na avenida Ephigênio Salles, no bairro Aleixo, Zona Centro-Sul de Manaus.

Informações preliminares dão conta de que os agentes da PF chegaram no local por volta das 05h45.

O objetivo da operação é investigar possíveis irregularidades na Secretaria de Segurança Pública (SSP). As equipes estão realizando buscas tanto nas dependências da secretaria quanto nas residências de servidores e membros da alta cúpula da pasta. A ação está em andamento e visa reunir provas e documentos relacionados a supostas práticas ilícitas.

Assista: PF deflagra operação em condomínio de luxo, em Manaus

