Assista: PF faz fiscalização em associação suspeita tráfico humano em Manaus; vítimas eram levadas à Turquia

A Polícia Federal realizou, na tarde desta quinta-feira, 26/7, fiscalização em associação investigada pela prática de crime de tráfico de pessoas em Manaus. A ação é conjunta com a Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania – SEMASC, com o Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, com o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente, OAB/AM, Funai SR Mao e o Conselho Tutelar Oeste.

A fiscalização refere-se ao desdobramento da Operação Além-Mar, que iniciou no dia 27/2, quando a Polícia Federal, o Conselho Tutela Oeste e a Vigilância Sanitária realizaram o resgate de 15 menores indígenas e a retenção de alimentos vencidos em na associação, que funcionava sem a autorização atuar como abrigo para crianças e adolescente.

No dia 12/7, a PF realizou a detenção do passaporte de um dos investigados, de origem turca, e dois mandados de busca e apreensão, sendo um na casa do investigado e outro na própria associação.

O Tráfico de Pessoas é um crime de alta complexidade, que envolve fatores econômicos, sociais, culturais e psicológicos, demandando a interlocução de diversas instituições do setor público, bem como de toda sociedade.

