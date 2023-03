Assista: PM agride mulher com murro no rosto dentro de academia

Redação AM POST*

Um policial militar de folga agrediu uma jovem de 18 anos com murro no rosto, nessa terça-feira (28/2), dentro de uma academia em Goiânia, durante discussão entre eles pelo uso de celular enquanto a vítima utilizava um aparelho. A situação acabou na delegacia.

De acordo com a Polícia Militar, a vítima treinava em uma máquina quando a esposa do agressor perguntou o quanto faltava para ela liberar a máquina. Enquanto ela terminava seu exercício, o casal teria reclamado que a mulher “só ficava no celular”.

Em seguida, o policial e sua esposa foram usar o aparelho disputado e o homem teria começado a encarar a vítima. Ao finalizar o uso do equipamento, o policial foi atrás da mulher que estava fazendo os exercícios antes no local para provocá-la. Com os ânimos alterados, eles discutiram e, pelas imagens, também é possível ver que o homem passa a mão na barriga da vítima, que reage e na sequência ocorre a agressão física.

Aa agressão foi registrada por câmeras de segurança do estabelecimento. Nas imagens, é possível ver quando a mulher é empurrada e leva um soco.

Ela é ajudada por amigos, que tentam apartar a briga. Porém, o PM parte para cima de uma das testemunhas.

Policial militar agride mulher com soco no rosto em academia de Goiânia

O que passa pela cabeça de um homem que, de forma covarde e repugnante, se acha no direito de desferir um soco no rosto de uma mulher? É revoltante ver as imagens do vídeo em que um policial agride uma mulher dentro de uma academia, em Goiânia. (1/4) pic.twitter.com/HD1x6iZg0I — Leila Barros (Leila do Vôlei) (@leiladovolei) March 1, 2023

Por meio de nota, a Polícia Militar de Goiás informou que, após tomar conhecimento dos fatos, determinou a instauração de um procedimento administrativo para apurar as circunstâncias que envolveram o ocorrido. A nota diz ainda que todas as providências cabíveis foram tomadas.

Também em nota, a academia afirmou que não compactua com nenhuma atitude de agressão e que repudia todo e qualquer tipo de violência. A equipe da unidade está prestando todo o suporte necessário à vítima. Além disso, a nota informou ainda que o agressor não faz mais parte do quadro de alunos da academia.

*Com informações do Metrópoles