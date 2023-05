Assista: Polícia apreende arsenal de armas em suposta ONG de Luciano Huck; entenda

A Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu 17 homens e apreendeu, nessa sexta-feira (19/05), um arsenal de armas de grosso calibre dentro de um “quarto secreto” em uma ONG chamada Multiplicação Social, no Complexo do Israel, localizado na Zona Norte do Rio, apontada. Um vídeo da ação policial viralizou nas redes sociais após um dos narradores afirmar que a ONG pertencia ao apresentador da TV Globo, Luciano Huck.

No entanto, a informação é falsa e a ONG não pertence ao apresentado da Rede Globo. A instituição foi fundada por José Cláudio Fontoura Piuma, também conhecido como Gaúcho, um ex-traficante do Rio de Janeiro. O que pode ter acontecido é da ONG ter sido abordada ou mencionada em algum programa de Luciano Huck.

De acordo com reportagem do jornal Extra há evidências de que o fundador da ONG possuía conexões com o tráfico de drogas. No entanto, não existe qualquer associação societária entre Luciano Huck e o projeto Multiplicação Social. Portanto, é completamente falso afirmar que a ONG pertence ao apresentador.

Durante a ação, foram apreendidos 15 fuzis, uma metralhadora calibre .30, um fuzil Barrett calibre .50, 21 granadas, uma grande quantidade de munição, drogas e outros itens ilícitos.

Redação AM POST*