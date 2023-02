Assista: Polícia invade clínica clandestina e flagra ex-médico realizando aborto

Redação AM POST*

Polícia descobriu uma clínica clandestina de aborto, na zona leste de São Paulo na última quarta-feira (8/2). A fachada do lugar tinha uma placa de um consultório de acupuntura. O responsável é o ex-médico, Nelson Takara Uchimura, que já perdeu o registro há vários anos. Quando os policiais chegaram ao local, que fica em um condomínio de luxo, uma paciente estava na maca e teria acabado de realizar o procedimento.

Foram presos em flagrante pelo crime de aborto: o ex-médico, uma técnica em enfermagem, e uma mulher que tem 40 anos e pagou pelo procedimento ilegal.

Um vídeo feito pela polícia mostra investigadores da 5ª Delegacia Seccional de São Paulo arrombando a clínica, no sétimo andar de um prédio comercial.

De acordo com o delegado Milton Burgese, da Central Especializada de Repressão a Crimes e Ocorrências Diversas (Cerco), quando os policiais chegaram no local, o procedimento clandestino havia acabado de ser feito.

“Ele [ex-médico] ouviu os policiais arrombando as portas e deu descarga no feto, que havia sido retirado parcialmente da paciente.”

A mulher precisou ser levada a um hospital onde o restante do feto foi retirado de dentro dela e em seguida recebeu alta. Ela foi indiciada por consentir a realização do aborto; se a ré for condenada, a pena pode variar de 1 a 3 anos, segundo o Código Penal.

A clínica é monitorada desde o início de janeiro, quando a 5ª Seccional recebeu uma denúncia sobre as atividades ilegais feitas no local. Ao verificar que o local era muito frequentado, a polícia solicitou um mandado de busca e apreensão, expedido pela Justiça e cumprido nessa quarta.

Uchimura e a auxiliar de enfermagem foram indiciados por provocar aborto com o consentimento da gestante, com penas que podem variar de 1 a 4 anos. O ex-médico foi indiciado pelo mesmo crime, em março do ano passado, em Higienópolis, no centro paulistano.

O ex-médico, de acordo com o Conselho Regional de Medicina de São Paulo (Cremesp), infringiu artigos do Código de Ética Médica relacionados à responsabilidade profissional, direitos humanos, relação com pacientes e familiares, doação e transplante de órgãos e tecidos, além de relação entre médicos. Ele responde também a dois processos criminais. Um deles, do ano passado, também por aborto, e outro, de 2020, por alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais.

A prisão de Uchimura foi convertida para preventiva, ou seja por tempo indeterminado, em audiência de custódia, na quinta-feira (9/2). A paciente submetida ao aborto foi liberada, para responder ao caso em liberdade, da mesma forma que a enfermeira, que pagou fiança. As informações são do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP).