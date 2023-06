Assista: Polícia prende em Manaus casal que roubou malote de dinheiro com R$ 170 mil em Parintins

Alexandre Marinho Ferreira, 40, e Francilane Costa da Silva, 37, foram presos, neste sábado (26), em Manaus, pelo furto de um malote de dinheiro com R$ 170 mil de dentro de uma agência bancária no município de Parintins (a 369 quilômetros de Manaus), na última quarta-feira (21).

O dinheiro pertence a uma mulher que foi a agência realizar o depósito da quantia em uma conta bancária. A ação dos criminosos foi flagrada por câmera de segurança que mostra o momento em que a vítima foi distraída pelos autores e deixou o malote em cima do balcão do caixa. Alexandre pegou o dinheiro e saiu do local andando, posteriormente, pegou um mototaxista e fugiu.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

De acordo com a polícia, os dois fugiram de lancha para Manaus. Foi representada à Justiça pela prisão de ambos, e as ordens judiciais foram decretadas pelo juiz Lucas Couto, da Comarca de Parintins. O casal foi preso em Manaus, com o apoio do 24º DIP, DPM e DPI.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O casal foi indicado por furto qualificado e vai ficar a disposição da Justiça, aguardando recambiamento para Parintins. As investigações vão continuar para descobrir a participação de outros integrantes do grupo criminoso.

Redação AM POST*