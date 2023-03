Assista: Polícia prende homem que invadiu agência bancária e furtou mais de R$ 1 milhão em Manaus

Redação AM POST*

Rômulo Martins de Carvalho, 41 anos, foi preso nessa quarta-feira (15/03) por envolvimento em furto de R$ 1,02 milhão, de uma agência bancária situada na avenida João Valério, conjunto Vieiralves, bairro Nossa Senhora das Graças, zona centro-sul de Manaus.

De acordo com o delegado Thomaz Vasconcelos, titular do 22º Distrito Integrado de Polícia (DIP), na ocasião do fato, ocorrido no dia 30 de junho de 2021, por volta das 2h40, Rômulo e outro indivíduo invadiram o banco e subtraíram o valor que estava no depósito do local.

“Durante as investigações nós contatamos a participação de Pedro, que era funcionário da agencia, Marquinhos, que deu apoio, ele foi responsável por fazer a vigilância do perímetro caso houvesse a movimentação de polícia ou de vigilantes, e Romulo que com uma marreta ele quebrou o vidro da agencia. Toda a ação não durou mais de 60 segundos, foi quando nós percebemos que tinha participação de alguém do banco porque sabia exatamente onde estavam as chaves da sala. Ele soube manobrar o arquivo e exatamente o local onde estava esse excedente de dinheiro. Esse excedente o banco justificou que ele ficava fora do cofre uma vez que o seguro não cobria“, explicou Thomaz Vasconcelos.

De acordo com o delegado os outros dois suspeitos foram presos ainda em 2021 e Rômulo Martins estava foragido.

“Durante as investigações conseguimos elementos de informação comprovando a participação efetiva dos três. Conseguimos cumprir o mandato de prisão, ainda em 2021, de Marcos e de Pedro e o Romulo ficou foragido. Ele já tem antecedentes, inclusive já se passou por policial, participou de roubo, sequestro aqui em Manaus“, disse.

Assista:

