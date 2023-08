Assista: Polícia prende suspeito de matar homem durante assalto em balneário em Manaus

A Polícia prendeu, nesta quarta-feira (16), um homem, identificado como Dominique de Sousa Pinto, de 30 anos, suspeito de matar Edicharles Rosendo Saldanha, que tinha 37 anos, durante um assalto em um balneário localizado no bairro Tarumã, Zona Oeste da capital. Ele também atingiu com um disparo o dono do estabelecimento identificado como Moacivane Xavier, de 33 anos.

Segundo o delegado Wenceslan de Queiroz, titular do 28º Distrito Integrado de Polícia (DIP), o latrocínio ocorreu no dia 2 de julho deste ano. “Na ocasião, Dominique e outros indivíduos entraram no local e anunciaram um roubo, momento em que Edicharles Rosendo Saldanha, que tinha 37 anos, reagiu à ação criminosa e foi atingido por disparos de arma de fogo, indo a óbito em seguida”, disse o delegado.

O suspeito foi indiciado pelos crimes de latrocínio e roubo; e também foi condenado por tráfico de drogas. Ele ficará à disposição do Poder Judiciário.

Polícia prende suspeito de matar homem durante assalto em balneário em Manaus pic.twitter.com/y7RfjDCqki