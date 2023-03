Assista: preso chama governadora do RN, Fátima Bezerra de ‘sapatão e rapariga’

Redação AM POST*

Uma operação deflagrada nesta quarta-feira (22) prendeu 15 pessoas suspeitas de integrarem a facção criminosa apontada como responsável pelos ataques no Rio Grande do Norte. Outros 26 mandados de busca e apreensão foram cumpridos. Em entrevista, um dos preso chamou a governadora do estado, Fátima Bezerra (PT), de “sapatão e rapariga”.

O homem afirma na entrevista que não tem nada a ver com os ataques no Rio Grande do Norte. “Essa governardora ai não tem o que fazer botaram a polícia para pegar nós para ganhar mídia, essa rapariga, sapatão”, disse.

Desde o dia 14 de março, criminosos realizam ataques contra prédios públicos, comércios e veículos em Natal e cidades do interior do Rio Grande do Norte. Ao menos 292 casos foram confirmados pelo governo até a última segunda (20). Mais de 50 cidades foram atingidas.

Ao todo, foram cumpridos 13 mandados de prisão e outros 26, de busca apreensão. Dois homens também foram presos em flagrante durante a ação desta quarta (22). Segundo o Ministério Público do RN, os alvos da Operação Sentinela são suspeitos de fazerem parte do Sindicato do Crime. Armas, drogas, aparelhos de telefonia celular, documentos e dinheiro foram apreendidos.