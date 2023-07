Assista: Quadrilha “Turma da Magrela” é presa por roubos em lojas do Centro de Manaus

Quatro pessoas, identificadas como Jeovan Andrade Gomes, 35; Jéssica da Silva, 30; Lucas Nogueira Gonçalves, 27, e Michele Bacelar da Silva, 21, envolvidos em roubos e furtos em estabelecimentos comerciais no bairro Centro, zona sul de Manaus, foram presos, nesta sexta-feira (14). De acordo com a polícia, o grupo era conhecido como “Turma da Magrela”.

As prisões aconteceram por meio do 24° Distrito Integrado de Polícia (DIP), em conjunto com a 24ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) da Polícia Militar do Amazonas (PMAM). De acordo com o delegado Marcelo Martins, titular do 24° DIP, o grupo criminoso já estava sendo investigado pelas práticas criminosas naquela região da cidade, mais especificamente nas áreas de comércios, onde invadiam as lojas e eram bastante agressivo com funcionários e clientes.

“Eles sempre atuavam em grupo e caso as vítimas não fizessem o que era pedido por eles, eram agredidas fisicamente com bastante truculência. As investigações iniciaram após o registro de alguns casos e conseguimos chegar a identificação dessas pessoas”, disse o delegado.

Ainda conforme a autoridade policial, com os mandados de prisões em nome deles decretados pela Justiça, as equipes iniciaram as diligências e conseguiram efetuar as prisões de Jéssica, Lucas, e Michele na área central da capital; já Jeovan foi localizado no município de Tonantins (a 865 quilômetros de Manaus).

“As investigações continuam para localizar e prender outros envolvidos nas ações delituosas”, afirmou Martins.

Um vídeo gravado por uma câmera de segurança mostra um saqueamento em uma loja localizada na Avenida Joaquim Nabuco. Nas imagens é possível perceber que várias pessoas arrombam a porta da loja, entram no estabelecimento e furtam diversos equipamentos do local.

Todos responderão pelos crimes de furto e roubo, e serão encaminhados à audiência de custódia, onde ficarão à disposição do Poder Judiciário.

Assista: Quadrilha "Turma da Magrela" é presa por roubos em lojas do Centro de Manaus pic.twitter.com/qWdgyZ4GuH — AM POST (@portalampost) July 14, 2023

