Assista: Repórter da Globo se emociona com morte de bandido: “A gente fica triste”

O repórter Alexandre Henderson, da TV Globo, emocionou-se durante a cobertura de uma tentativa malsucedida de roubo de carga na Estrada do Galeão, na Ilha do Governador, zona norte do Rio, na manhã da quarta-feira 14.

Na troca de tiros com a polícia, um bandido morreu, enquanto os outros três conseguiram fugir. “A gente fica triste porque, querendo ou não, é um ser humano que morreu”, disse Henderson, ao mencionar que prestou solidariedade à família do homem. “Não cabe a gente, eu que sou jornalista, julgar. Inclusive, me doeu ver a família desse bandido chorando.”

Tudo começou momentos antes, quando os criminosos tentaram interceptar uma carreta que transportava peixes, mas foram vistos pela Polícia Militar (PM). Sem conseguir levar o caminhão, roubaram um carro e iniciou-se uma perseguição que terminou com o ladrão morto. No veículo levado pelos bandidos, os agentes encontraram rádios portáteis, munições e uma espingarda calibre 12. A PM informou ainda que os bandidos tinham conexão com outro assalto, cometido no dia anterior. Não há informações sobre o outro crime.

A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) realizou uma perícia no local e está investigando o caso.

Fonte: Revista Oeste