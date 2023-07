O sargento aposentado da Polícia Militar do Paraná, Valmir Amâncio da Paz, foi assassinado com golpes de faca durante uma discussão na saída de um supermercado. O assassinato aconteceu na noite de quinta-feira (20), em Rolândia, no norte do Paraná. Imagens de câmeras de segurança registraram o crime.

De acordo com informações da PM, a vítima se envolveu em uma discussão com um homem de jaqueta marrom, do lado de fora do supermercado, que ainda não foi identificado. No vídeo é possível perceber que o suspeito estava com duas sacolas na mãe enquanto discutia com o sargento.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Em seguida, o homem sai em uma bicicleta e continua gesticulando indo atrás da vítima. Outra câmera registrou a continuidade da briga. Os dois se seguram, se empurram, até que em um dado momento, o suspeito tira a faca do bolso e esfaqueia o policial aposentado. A vítima ainda foi prensada contra uma grade.

Sargento aposentado da Polícia Militar do Paraná, Valmir Amâncio da Paz (Foto: Divulgação)

Depois de ser esfaqueado, Valmir cai no chão. Conforme a corporação, o suspeito fugiu do local. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), encaminhou a vítima para o Hospital São Rafael, mas o sargento não resistiu aos ferimentos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A polícia não informou se vítima e suspeito se conheciam. Em diligências, os policiais foram até a casa do suspeito. Lá, encontraram uma jaqueta idêntica à usada na hora da ação. O homem acusado pelo assassinato continua sendo procurado.

Assista: sargento aposentado da PM é morto a facadas na saída de supermercado pic.twitter.com/XXrLCwdmhn CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE — AM POST (@portalampost) July 21, 2023

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Fonte: R7