Assista: Sargento do Exército é preso após ser flagrado filmando partes íntimas de mulheres em supermercado

Um sargento do Exército Brasileiro foi preso por filmar partes íntimas de mulheres dentro de um supermercado no Distrito Federal, no último sábado (25). O caso foi registrado pelas câmeras de segurança do estabelecimento. A vítima reagiu tirando o celular das mãos do militar que, segundo a Polícia Militar do DF, é lotado no Regimento de Cavalaria de Guarda.

“Na hora que ele se agachou, eu achei muito estranho. Quando abaixei a cabeça, vi o celular filmando e tomei da mão dele. Quando andei para trás vendo o vídeo, olhei na galeria e vi que tinham imagens de outras meninas. Foi quando chamei o segurança do mercado, que acionou a polícia”, a vítima de 23 anos que flagrou o homem.

Todas as vítimas estavam de saia. As imagens mostram o homem se aproximando delas e colocando o celular embaixo das saias.

Ao ser questionado sobre o ocorrido, o militar confessou que tinha feito os vídeos, e as imagens estavam salvas no celular. As vítimas e o homem foram conduzidos para 18ª Delegacia de Polícia (Brazlândia); ele foi identificado como 3º Sargento lotado no 1º Regimento de Cavalaria de Guarda do Exército.

O Exército disse que o caso será apurado pelas autoridades competentes e que vai contribuir com as investigações, “sendo que quaisquer esclarecimentos solicitados serão prestados exclusivamente a eles”. O Exército informou ainda que “não compactua com qualquer tipo de irregularidade eventualmente praticada por seus integrantes, repudiando veementemente fatos desabonadores da ética e da moral que devam estar presentes na conduta de todo militar”.