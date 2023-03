Assista: Segurança é executado em supermercado com tiro na cabeça

O homem executado com um tiro na cabeça na frente de clientes de um supermercado em São Vicente, no litoral de São Paulo, no último domingo (5), foi identificado como Marcello Rafasque, de 32 anos. Segundo um amigo da vítima, que preferiu não se identificar, e conversou com o g1 nesta segunda-feira (6), ele não era policial e fazia ‘bico de segurança’ no local.

“Como muitos estão falando sem saber, eu afirmo que ele não era policial e nem nunca foi. Pelo fato do porte físico que ele tinha, ele sempre fazia bico de segurança em shows e comércios. E nunca esteve armado”, explicou o amigo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Nas imagens das câmeras de monitoramento, é possível ver a vítima de camisa azul andando em frente ao balcão do açougue, momento em que o criminoso chega por trás, saca a arma e atira contra a nuca dela, não dando chances de defesa.

O amigo disse ter trabalhado com a vítima em um restaurante em Santos e afirma: “O Marcello era gente fina. Era uma pessoa maravilhosa, sempre prestativo e educado. Até os clientes do supermercado gostavam dele”, contou.

Agora, ele espera que o atirador seja encontrado. “Justiça creio que não vai ter, mas peço a Deus que conforte o coração dos amigos e familiares”, finaliza.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O caso

Um segurança de um supermercado em São Vicente, no litoral de São Paulo, foi executado, com um tiro na cabeça, na frente de clientes que faziam compras no local. Segundo testemunhas, o homem saiu do local como ‘se nada tivesse feito’ e conseguiu fugir. Esse foi o segundo atentado, em três meses, na mesma rede de supermercados.

De acordo com informações da polícia, a vítima trabalhava no Supermercado Almeida Rocha, no bairro Cidade Náutica. Segundo as autoridades, funcionários do estabelecimento, que não quiseram se identificar, relataram que cerca de dois a quatro infratores entraram no supermercado e seguiram em direção à vitima.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Em determinado momento, um dos membros do grupo, que estava de moletom azul, identificou o segurança e efetuou o disparo a poucos centímetros de distância. Funcionários do comércio e os clientes correram para se esconder, até a saída dos criminosos que deixaram o local pela porta da frente demonstrando, segundo clientes, bastante tranquilidade.

Homem é morto com tiro na cabeça dentro de supermercado em São Vicente: https://t.co/qRHCQ1JFxU pic.twitter.com/kHWOQzS4ac CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE — Jornal A Tribuna (@atribunasantos) March 5, 2023

Fonte: G1