Um homem, não identificado, suspeito de cometer arrastões, foi capturado e espancado pela população, na manhã desta quinta-feira (20), no bairro Zumbi, na zona leste de Manaus. Um vídeo gravado pelos moradores mostra as agressões com chutes, socos e pedaços de madeira.

Testemunhas relataram que o homem estava acompanhado de um comparsa em uma motocicleta realizando arrastões pelo bairro, momento em que um motorista de um carro, tentou bater na traseira da moto com a intenção de parar os assaltantes.

Um dos suspeito foi capturado pela população na área do Campo do Bahia, no bairro São José. O outro assaltante acabou fugindo. Revoltados, os moradores levaram o homem até as proximidades do Campo São Cristóvão, no Zumbi 1, onde ele foi agredido.

Não há informações se o homem foi socorrido após as agressões e nem se a polícia foi acionado para atender a ocorrência.

Assista: suposto assaltante é espancado por moradores após cometer arrastões em Manaus pic.twitter.com/TCZdzNwpZ2
— AM POST (@portalampost) July 20, 2023

Redação AM POST