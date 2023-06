Assista: Suspeito de esquartejar idosa tentou tocar fogo no corpo para apagar as condições do crime no AM, diz delegado

Paulo Sérgio da Silva Andrade, 19 anos, foi preso nessa quinta-feira (15), na Feira da Manaus Moderna, centro de Manaus, suspeito de matar, esquartejar e queimar, a idosa Raimunda da Silva Marques, de 70 anos, no dia 7 de junho deste ano, no município de Autazes (a 113 quilômetros a sudeste de Manaus).

O homem foi espancado por populares após ser reconhecido enquanto andava pelo centro de Manaus. Ele apanhou até a chegada da polícia.

O delegado David Jordão, da 34ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Careiro Castanho (a 88 quilômetros de Manaus), disse em coletiva de imprensa realizada na sede da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), que Paulo Sérgio era enteado de um filho de criação da vítima e por isso tinha acesso a casa dela. Ele não morava com a idosa, mas havia praticado alguns furtos de motocicleta, e por isso, fugiu para a comunidade, se abrigando na casa de Raimunda.

“Ele justifica a motivação do crime, ora usando a condição de usuário drogas, ora que foi contrato por outra pessoa, além de se referir a um valor em dinheiro que a vítima possuía”, contou David Jordão.

Segundo o delegado, a equipe policial do município recebeu ligação sobre uma ocorrência de incêndio, ao chegar no local, perceberam partes de um corpo espalhada pela área.

“Partes do corpo estavam seccionados, então, numa verificação rasa é possível ver sim que o corpo foi esquartejado e o fato dele tacar fogo é justamente para apagar as condições do crime”, declarou.

De acordo com o delegado as investigações continuam porque há a suspeita de outra pessoa, possivelmente uma mulher, esteja envolvida no crime e teria servido de isca para ele adentrar a casa.

