Assista: suspeito de matar homem e tentar matar o filho da vítima é preso em Manaus

Luiz Oliveira Mena, 30, conhecido como “Ovo”, foi preso nesta segunda-feira (4), pelo homicídio de Silvio Carlos Figueiredo Lemos, 51, e pela tentativa de homicídio de um jovem de 23 anos. As vítimas eram pai e filho. O crime ocorreu no dia 26 de agosto deste ano, após uma discussão generalizada, na rua Atagamita, bairro Aleixo, zona centro-sul de Manaus.

Segundo a polícia, Silvio, o filho dele, ‘ovo’ e o cunhado de ‘ovo’ identificado como Luiz Marcelo Oliveira, 32, estavam bebendo na frente de uma oficina, quando começou uma discussão generalizada entre eles. Silvio pegou um vergalhão e atacou Marcelo, que ficou desacordado. ‘Ovo’ pegou uma faca e o atacou, o filho de Sílvio tentou intervir e foi esfaqueado também.

Após o ocorrido, a polícia iniciou uma investigação para identificar e prender o responsável pelo homicídio e pela tentativa de homicídio. Foram feitas entrevistas com testemunhas, coleta de evidências no local do crime e análise de câmeras de segurança próximas ao local.

Após intensas investigações, a polícia conseguiu identificar Luiz, como o principal suspeito do caso. Ele teria sido visto nas imediações do local do crime na data em questão, o que levantou suspeitas. Com base nessas informações, foi solicitado um mandado de prisão preventiva contra “Ovo”.

Com o mandado em mãos, a polícia efetuou a prisão de Luiz Oliveira Mena nesta segunda-feira, 4 de outubro. Ele foi encontrado em sua residência, onde não ofereceu resistência à prisão. “Ovo” foi levado para a delegacia, onde prestou depoimento e aguardará as próximas etapas do processo judicial.

O homicídio de Silvio Carlos Figueiredo Lemos e a tentativa de homicídio de seu filho geraram grande comoção na comunidade local. Amigos, familiares e vizinhos expressaram tristeza e indignação com o ocorrido.

