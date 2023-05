Assista: Tarado mostra pênis para mulheres e se masturba na porta de hospital

Redação AM POST*

Circula nas redes sociais um vídeo que mostra um homem, não identificado, se masturbando na porta de um hospital no interior do Estado do Maranhão, na frente de servidoras da unidade de saúde.

Nas imagens, gravadas por uma das funcionárias assediadas, o homem aparece na porta do hospital do município de Cândido Mendes-MA, com a bermuda abaixada, o pênis ereto e se masturbando.

O ato obsceno configura como crime de importunação sexual que, conforme o artigo 215-A, da lei nº 13.718, do Código Penal, é configurado pela prática contra alguém e sem a sua anuência de ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou a de terceiro.

Podem ser considerados atos libidinosos, práticas e comportamentos que tenham finalidade de satisfazer desejo sexual, tais como: apalpar, lamber, tocar, desnudar, masturbar-se ou ejacular em público, dentre outros.

A pena prevista é de 1 a 5 anos de reclusão, isso se o ato não constituir crime mais grave.