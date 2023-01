Assista: Travesti dá voadora e leva arma de PM durante briga em motel

Redação AM POST*

Uma travesti deu uma voadora em um policial militar e tomou a arma dele na madrugada do último domingo (22) em um motel e Curitiba (PR). A ação foi gravada por câmeras de segurança de um motel, que flagrou cenas de agressões físicas e até um tiro disparado dentro do estabelecimento.

As imagens mostram a entrada de um fox vermelho na área do estacionamento do local. A travesti que estava no lado do carona desce e vai até a recepção do motel. Conforme a funcionária que atendeu a travesti ela chegou meio alterada e disse que queria um quarto. Saiu e voltou depois perguntando se a atendente podia sacar a quantia de R$ 200 para ela. Foi explicado que não, mas enquanto isso ela voltou pro carro e começou a discutir com o rapaz que estava dirigindo o veículo.

O vídeo mostra ainda o motorista — apontado como um policial militar de 48 anos — saindo do automóvel, acompanhado de um outro homem, que não participa da briga. Após ter a arma apontada contra si, a travesti aplica uma voadora no homem e os dois seguem em luta corporal, quando um tiro é disparado, mas não atinge nenhum dos dois. O agente acaba pressionado contra uma parede e o carro e perde a arma para a suspeita, que vai embora do local a pé.

Travesti dá voadora e leva arma de PM durante briga em motel de Curitiba#portalaltopiquiri pic.twitter.com/Ms7WNmlP4J
— Portal Alto Piquiri (@AltoPortal) January 25, 2023

O policial e o amigo entram no carro e tentam localizá-la em seguida, sem sucesso. A proprietária do motel chegou a acionar a PM para relatar a ocorrência. Os militares chegaram a fazer uma ronda na região, mas ninguém foi encontrado.

Novo vídeo mostra continuação de briga entre travesti e PM pic.twitter.com/af9hYbceEx
— Max Ribeiro Santos (@maxribeiro29) January 25, 2023

Em nota, a corporação informou que já identificou o policial militar e que a arma utilizada e, posteriormente, roubada, é da corporação e foi recuperada horas após o ocorrido. “A PMPR instaurou um procedimento administrativo para apurar a possibilidade de transgressão disciplinar e cometimento de crime militar”, informou.

De acordo com o UOL, um inquérito policial foi aberto ontem, para investigar o caso e ficará sob a responsabilidade do delegado Nasser Salmen, do 7º Distrito Policial em Curitiba.