Assista: Tribunal do Crime castiga suspeito de estuprar crianças em Manaus

Redação AM POST

Um homem, não identificado, suspeito de estuprar uma criança e a própria filha,foi torturado por membros do Tribunal do Crime na última segunda-feira (13), em Manaus. As imagens foram divulgadas nas redes sociais nesta quarta-feira (15).

De acordo com as imagens, o homem aparece sentado, coberto de sangue enquanto é ameaçado com uma arma pelos agressores que se identificam como membros da facção criminosa Comando Vermelho (CV).

“Tem vários vídeos mostrando tuas vítimas. Até tua filha me falou o que tu fez com ela. Eu ia te dar vários tiros, mas ordem não é para te matar e se a polícia for atrás de alguém aqui, tu vai morrer”, dizem.

Vídeo mostra suspeito de estuprar crianças sendo torturado pelo Tribunal do Crime em Manaus; Confira pic.twitter.com/ztUIZZUBl2 CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE — AM POST (@portalampost) March 15, 2023