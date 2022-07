Assista: Vídeo de câmeras de segurança mostra momento em que homem é morto à tiros dentro de choperia em Manaus

Redação AM POST

Câmeras de seguranças registram o momento em que o jovem Carlos Manoel França de Oliveira, 21, foi assassinado com dois tiros na cabeça na noite desta quarta-feira (6), enquanto assistia ao jogo do Flamengo em uma choperia no bairro Alvorada, na zona Centro-Oeste de Manaus.

Conforme as imagens, o pistoleiro aparece usando máscara, boné, camisa escura e bermuda listrada. Ele entra no estabelecimento com a mão no bolso e rapidamente saca a arma e dispara várias vezes contra a vítima.

A choperia estava lotada no momento do ataque e ao perceber os tiros, clientes e funcionários correm em várias direções na tentativa de se protegerem. Após o crime o assassino foge em meio a multidão.

A vítima ainda foi socorrida e levada para o Serviço de Pronto Atendimento (SPA) do Alvorada, mas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.

Ainda não há informações sobre a motivação do crime e nem a identificação do autor. As imagens foram entregues à polícia e devem ajudar na investigação.

Assista:

Imagens mostram momento em que homem é morto em choperia enquanto comemorava vitória do Flamengo pic.twitter.com/s2o7QnMoeH — AM POST (@portalampost) July 7, 2022 Continua depois da Publicidade

Veja vídeo: Homem é morto à tiros dentro de choperia enquanto comemorava vitória de time em Manaus pic.twitter.com/l8XssLSShZ — AM POST (@portalampost) July 7, 2022