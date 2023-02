Assista: Vídeo mostra detento sendo agredido por rivais com objeto perfurocortante dentro de presídio

Redação AM POST*

Um detento foi agredido por outros dois presos, com um objeto perfurocortante, na Unidade Prisional Professor José Jucá Neto (UP-Itaitinga 3, antiga CPPL 3), na Região Metropolitana de Fortaleza, no último dia 26 de janeiro. A agressão foi filmada por câmeras do presídio.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A Secretaria da Administração Penitenciária do Ceará (SAP) afirma que “o episódio ocorreu no momento em que os detentos retornavam às suas celas, após atendimento jurídico corriqueiro. O ato foi interrompido pela rápida ação de policiais penais plantonistas da unidade”.

“O preso vitimado pelo ataque recebeu atendimento médico imediato e hoje se encontra com a saúde plena e recuperada. Por fim, a SAP destaca que os agressores já estão sob investigação, por mais este crime, através da Delegacia de Combate às Ações Criminosas (DRACO), em parceria com a Coordenadoria de Inteligência da Secretaria da Administração Penitenciária”, diz nota

Brigas, motim e fugas: incidentes se intensificam no Sistema Penitenciário com guerra entre facçõeshttps://t.co/MB0szfVupn pic.twitter.com/lhTnhVU5PU CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE — Diário do Nordeste (@diarioonline) February 9, 2023

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Cinco dias depois, detentos do Sistema Penitenciário cearense promoverem um motim, na Unidade Prisional Professor Clodoaldo Pinto (UP-Itaitinga 2) – antiga CPPL 2, no dia 31 de janeiro deste ano. Conforme a Secretaria da Administração Penitenciária do Ceará (SAP), policiais penais foram agredidos com garrafas cheias de água e objetos de dentro das celas e tiveram que agir “com uso diferenciado da força através de equipamentos não letais de elastômetro (bala de borracha) e bombas de efeito moral”.

A motivação seria guerra entre as facções criminosas nos presídios.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

*Com informações do Diário do Nordeste