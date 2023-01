Assista: Vídeo mostra homem sendo torturado pelo tribunal do crime no AM

Redação AM POST

Um homem identificado como Alex da Silva Mesquita, de 29 anos, foi torturado e morto à tiros pelo Tribunal do Crime, no último sábado (28), no município de Iranduba, interior do Amazonas.

De acordo com a polícia, Alex foi torturado a pauladas e os criminosos foram vistos por moradores atirando na perna da vítima e o liberaram.

Oito dias depois, Alex estava retornando para casa com a esposa, mas criminosos já estavam aguardando por ele e o receberam a tiros. O homem agonizou até a morte.

O caso deve ser investigado pela Polícia Civil.

