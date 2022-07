Assista: Vídeo mostra médico estuprando paciente dopada que passava por parto cesariana em Hospital

Redação AM POST

O momento em que o anestesista Giovanni Quintella Bezerra abusou de uma paciente enquanto ela estava dopada foi filmado por funcionários neste domingo (10), no Hospital da Mulher Heloneida Studart em Vilar dos Teles, São João de Meriti, município na Baixada Fluminense. Ele foi preso em flagrante na madrugada desta segunda-feira (11).

Nas imagens, é possível ver o momento em que o médico participa da cirurgia cesariana da vítima e por trás do pano, coloca o pênis em sua boca. O crime durou cerca de 10 minutos.

Giovanni foi descoberto após a equipe do Hospital desconfiar do comportamento do anestesista, já que exagerava a quantidade de sedativo aplicado nas grávidas. Na ocasiao, as funcionárias do hospital trocaram a sala de parto para conseguir filmar o flagrante.

Giovanni foi indiciado por estupro de vulnerável, cuja pena varia de 8 a 15 anos de reclusão.

