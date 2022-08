Assista: vídeo mostra mulher se escondendo embaixo de van para fugir de roubo

Redação AM POST

Uma mulher conseguiu escapar de uma dupla de assaltantes ao se jogar no chão e se esconder embaixo de uma van estacionada na rua onde mora, na Zona Norte do Rio de Janeiro (RJ). Imagens de uma câmera de segurança mostram os suspeitos em uma moto, perseguindo a mulher, que corre de um lado para o outro até que ela se arrasta para baixo do veículo.

Milena Santos, 24, saía de casa na manhã de ontem (25), no bairro de Rocha Miranda, zona norte do Rio de Janeiro, quando foi abordada por dois assaltantes montados em uma moto. A princípio, é possível vê-la nas imagens correndo para um lado e depois para o outro para escapar da investida dos bandidos.

Rapidamente, porém, ela teve a presença de espírito de se esconder embaixo de uma van estacionada na rua onde mora. Com essa atitude, ela conseguiu enganar a dupla, que foi embora sem levar nada.

“Estava indo trabalhar. Quando abri o portão, já me deparei com os dois meninos da moto”, contou Milena em depoimento ao programa “Hoje em Dia”, da Record TV. “Eles estavam indo em sentido contrário e eu estava descendo a rua. Só que eles retornaram. Senti que seria um assalto e tive aquela estratégia de entrar embaixo da van”.

“Quem está no último período de faculdade sabe o que é perder tudo no celular, perder minhas coisas que a gente luta tanto para ter. Fiquei ali até que eles fossem embora e depois saí. Já fui assaltada cinco vezes. Só no meu bairro já foram duas tentativas. Isso é uma coisa que nós, cariocas, estamos cansados”.

