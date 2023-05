Mulher filma tortura contra a próprio filha na Agentina. Viralizou nas redes sociais um vídeo que mostra imagens revoltantes de uma mulher pisa em cima e agredindo uma criança, que seria a filha dela. As imagens circularam em vários grupos de WhatsApp e muitas pessoas divulgaram fake news afirmando que o caso teria ocorrido no Brasil, no entanto, a tortura contra a menina aconteceu na Argentina.

Segundo o jornal El Nueve, o caso ocorreu na Província [equivalente a estado no Brasil] de San Juan, na Argentina e veio à tona no dia 11 de maio deste ano. Uma mulher foi presa e a Justiça investiga se é a mesma que aparece nas imagens.

O crime estaria sendo investigado, mas em segredo de Justiça. O vídeo viralizou em razão de expor violência intensa de uma mãe sobre uma criança.

No vídeo chocante, a mulher bate na menina, a joga no chão e a pisa com um salto. A agressora ainda agarra a criança pelos cabelos e a queima com um cigarro.

A notícia foi divulgada na quinta-feira passada (11/05) e repercutiu internacionalmente.

Veja abaixo o vídeo de Mulher filma tortura contra a própria filha

Mulher filma tortura contra a própria filha na Argentina pic.twitter.com/cGnnjS1Vwh
— AM POST (@portalampost) May 18, 2023

Redação AM POST*