Atentado violento deixa três baleados na comunidade Raio de Sol, em Manaus

Na noite deste sábado, a comunidade Raio de Sol, situada no bairro Nova Cidade, zona Norte de Manaus, foi cenário de um atentado violento que deixou moradores em estado de choque. Criminosos armados invadiram uma residência e efetuaram disparos contra três homens presentes no local. Após o ataque, os agressores empreenderam fuga, deixando as vítimas gravemente feridas.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi prontamente acionado e prestou os primeiros socorros aos feridos, encaminhando-os para atendimento médico no hospital mais próximo. A gravidade dos ferimentos ainda não foi detalhada pelas autoridades de saúde.

PUBLICIDADE

A ação criminosa mobilizou as autoridades locais, com policiais militares da 15ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) sendo destacados para atender à ocorrência e iniciar as investigações sobre o caso. Até o momento, não há informações adicionais sobre a motivação do atentado ou o paradeiro dos criminosos responsáveis pelo ataque.

Redação AM POST