Atirador abre fogo na porta de boate e deixa 6 pessoas feridas

Seis pessoas ficaram feridas após um atirador abrir fogo na porta da boate “Tortuga On”, em Minas Gerais, na madrugada deste sábado (4), câmeras de segurança do estabelecimento registraram o momento dos disparos.

Um homem de 33 anos e um jovem de 21, ambos atingidos com tiros no pé, foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros. Outras três vítimas foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), sendo que uma delas foi atingida no abdome e ficou em estado grave. Já a sexta vítima baleada foi socorrida por populares.

O atirador chega ao local dirigindo um carro, desce e faz vários disparos. As pessoas que estavam próximas saem correndo, enquanto outros só notam a presença do atirador após o primeiro tiro. Em seguida, ele foge no veículo.

A polícia segue as investigações para encontrar o atirador e apurar a motivação do crime.