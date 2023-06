Atirador invade escola e mata adolescente de 15 anos

Um adolescente de 15 anos morreu após um atirador invadir uma escola na manhã desta segunda-feira (19), na cidade de Cambé, Norte do Paraná. Há pelo menos mais um ferido em estado grave.

O caso aconteceu no Colégio Estadual Professora Helena Kolody. De acordo com a Prefeitura de Cambé, o atirador é um ex-aluno da escola, tem 20 anos, e se dirigiu à secretaria da instituição para pedir o histórico escolar. As duas vítimas estavam no local e foram atingidas pelos disparos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Em seguida, funcionários conseguiram conter o suspeito e tirar a arma das suas mãos.

O estudante ferido foi levado para a Santa Casa de Cambé. No momento do ataque, estavam presentes na escola alunos de 5ª e 9ª séries.

A área em torno da escola está isolada. Cerca de dez viaturas da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros estão no local. O autor do ataque ainda não teve sua identidade revelada.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Redação AM POST